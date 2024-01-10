Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Togar, basının toplumda önemli görevler üstlendiğini belirterek, basının toplumda bilgi akışını sağlama ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamada kritik rolü bulunduğunu söyledi. Toplantıda, basın mensupları için hazırlanan video gösterimi de gerçekleştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Tekkeköy Sevgi Tekkesi'nde düzenlenen etkinlikte Togar, basının toplumda önemli görevler üstlendiğini belirterek, basının toplumda bilgi akışını sağlama ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamada kritik rolü bulunduğunu söyledi.
Toplantıda, basın mensupları için hazırlanan video gösterimi de gerçekleştirildi.