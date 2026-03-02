Haberler

Samsun'da miniklerden tekne orucu iftarı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki İstiklal Anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte geleneksel tekne orucu uygulamasıyla Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı. Öğrenciler, gün boyu süren etkinliklerde eğlenirken paylaşma ve sabır gibi değerlere de önem verdiler.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan İstiklal Anaokulu öğrencileri, düzenlenen tekne orucu iftarında bir araya geldi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte minikler, geleneksel tekne orucu uygulamasını deneyimleyerek ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.

Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de paylaşma ve sabır gibi değerleri öğrendi.

Etkinlik sonunda düzenlenen iftar programında çocuklar oruçlarını birlikte açtı.

Programa, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile Tekkeköy Şube Müdürü Elif Işın da katılarak öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu.

Okul yönetimi, katılımlarından dolayı Uzunlar ve Işın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
