Tekirdağ ve Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilerek bir şüpheli gözaltına alındı. Aynı gün Çorlu ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenlendi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 18 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.