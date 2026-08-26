Bağımlılıkla Mücadelede Tekirdağ-Yeşilay İşbirliği

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Dinç ve Soytürk, bağımlılığı önleyici faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili görüştü.

Vali Soytürk ile Dinç, bağımlılıkla mücadelede yürütülebilecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde de bulundu.

Kaynak: AA