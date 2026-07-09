Trakya Roman Dernekleri Platform Başkanı Mustafa Ovarda, Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Gölge ve Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Soytürk, konuklarıyla bir süre görüştü.

Ziyarette, başkan Ovarda yaptıkları çalışmalarla ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk'ten Kıbrıs gazisine ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sağlık sorunları nedeniyle evde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Abdullah Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Yıldırım ve ailesiyle bir süre görüştü.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evde tedavi gören Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Soytürk, gazinin hal ve hatrını sordu.

Soytürk, Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

VakıfBank Trakya Bölge Müdürü Orhan Kırmalı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırmalı, Turanlı ile makamında bir araya geldi.

Kırmalı, misafirperverliği için Turanlı'ya teşekkür etti.