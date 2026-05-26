Vali Soytürk şehit ailelerini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Tütüncüler ve Koç'un ailelerini ziyaret ederek, ailelerle bir süre görüştü.

Ailelere sabır dileyen Soytürk, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehitlere şükran ve minnet borçlu olduuklarını aktaran Soytürk, kapılarının her zaman şehit ailelerine açık olduklarını ifade etti.

Ziyarette Soytürk'e, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı eşlik etti.