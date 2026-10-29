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Tekirdağ Valisi Soytürk'ten gazi Hüseyin Sevim'e ziyaret

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Tekirdağ Valisi Soytürk'ten gazi Hüseyin Sevim'e ziyaret
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gazi Hüseyin Sevim'i evinde ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gazi Hüseyin Sevim'i evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, 1 Ocak 1980'de Artvin'in Şavşat ilçesinde gazi olan Hüseyin Sevim ve ailesiyle bir süre sohbet ederek sağlık ve hatırlarını sordu.

Ziyarette şehit ve gazilerin vatan için taşıdığı öneme değinen Soytürk, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler ve gaziler için dua edildi.

Vali Soytürk'e ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA
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