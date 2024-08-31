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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, TCG Işın gemisini ziyaret etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi 'TCG Işın'ı ziyaret etti. Vali Soytürk, gemiyi ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette Vali Soytürk'e, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın"ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Gemi Komutanı Fazıl Erdem Kırcı, Gemi 2. Komutanı Ulaş Cesur, Gemi Kıdemli Astsubayı Tuncer Ülkü ve gemi personeli tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, gemiyi ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyarette Vali Soytürk'e, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Recep Soytürk Güncel Haberler

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