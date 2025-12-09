Haberler

Tekirdağ'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla düzenlenen kermese katıldı. Kermeste dernek üyesi kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceleyen Vali Soytürk, düzenleyenleri tebrik etti.

Önder Çiftçi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Önder Kadın Sanat Atölyesi tarafından öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Kermesi ziyaret eden Vali Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, dernek üyesi kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceledi ve alışveriş yaparak kermese destek oldu.

Vali Soytürk, derneğin çok anlamlı bir kermes düzenlediğini belirtti.

Kermesi düzenleyenlere teşekkür eden Soytürk, "Güzel düşünceleriniz ve emeğiniz sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Allah hayrınızı kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman


