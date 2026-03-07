Haberler

Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, çeşitli mahallelerin muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirerek sorun ve taleplerini dinledi. Soytürk, çözüm için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk muhtarlarla buluştu.

Soytürk, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı, Gündüzlü, Kılavuzlu, Köseilyas, Karaevli, Husunlu, Bahçelievler ve Gazioğlu mahallelerinin muhtarlarıyla, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda Vali Soytürk, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Soytürk, çözüm için mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantıda muhtarlara İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
