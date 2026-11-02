Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Valisi Soytürk, İl Göç İdaresi ve GAMER müdürlerine başarı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Göç İdaresi, GAMER ve İl Müftülüğünü ziyaret etti. Soytürk, yeni atanan Volkan İman ile Ömer Gümüş'e başarı diledi, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'ten din hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü ve İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Vali Soytürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Volkan İman ile GAMER Müdürlüğüne atanan Ömer Gümüş'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha önce İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yapan Gümüş'ün GAMER Müdürlüğüne atanmasının ardından İman, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine getirildi.

Soytürk, İman ve Gümüş'e yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İl Müftülüğünü de ziyaret eden Soytürk, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ile görüştü.

Soytürk, ziyarette müftülüğün din hizmetleri alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında Bilgiç'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
ABD'de akılalmaz olay! Kendi cinsel organını kesip ateşe verdi

Anne evinde dehşet anları! Cinsel organını kesip ateşe verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu