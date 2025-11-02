Tekirdağ Valisi Soytürk Deneyap Atölyelerini Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Deneyap Atölyelerini ziyaret etti.

Vali Soytürk, Çorlu ilçesinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Tekirdağ İl Sorumlusu Emrah Hekim'den atölyeler hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör ve Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün eşlik etti.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı yazılı açıklamada, yol yapım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Nallar, "Altınova Mahalle'mizde ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.