Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Mobil Göç Noktası aracını ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde hizmet veren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında çeşitli yetkililer eşlik etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Mobil Göç Noktası" aracını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda hizmet veren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

Tekirdağ'da 2 mobil göç aracı ile hizmet veriliyor.

İl genelinde bugüne kadar 3 bin 500 yabancı uyruklu kişi sorgulanmış ve gerekli işlemleri yapıldı.

300 keklik doğaya salındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 300 keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğünce 300 çil keklik, Örey Mahallesi'nde düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, ilçe protokolü ve kurum çalışanları katıldı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Güler'den İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

???????Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

Kaymakam Güler, Yeniyol ile bir süre görüşerek, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında istişare bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Soytürk Çorlu Çevre Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla! ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024: YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim?
title