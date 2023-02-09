Tekirdağ Valiliği'nden şehirde deprem beklendiğine yönelik sosyal medya iddialarına yalanlama

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada ortaya atılan Tekirdağ'da deprem olacağı ve İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin "enkaz hastanesi" olarak seçildiği iddialarına yanıt geldi. Açıklamada, "Depremin ne zaman oluşabileceği bilinemeyeceği gibi Valiliğimizden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca şehir hastanesinin deprem bölgesinden gelen hastalara hizmet vermek için belirlendiğine dair bir bilgi şu ana kadar Valiliğimize ve kurumlarımıza ulaşmamıştır" denildi.

Tekirdağ Valiliğinden, deprem konusunda halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Tekirdağ'da deprem olacağı, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin "enkaz hastanesi" olarak seçildiği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Vatandaşların sadece resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Depremin ne zaman oluşabileceği bilinemeyeceği gibi Valiliğimizden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca şehir hastanesinin deprem bölgesinden gelen hastalara hizmet vermek için belirlendiğine dair bir bilgi şu ana kadar Valiliğimize ve kurumlarımıza ulaşmamıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kurumlara ait web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerinin ve kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemelerinin daha doğru olacağı muhakkaktır."