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Hastanede Güvenlik Altyapısı Güçlendirildi

Hastanede Güvenlik Altyapısı Güçlendirildi
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde hasta, hasta yakınları, çalışanlar ve ziyaretçilerin daha güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla güvenlik altyapısı güçlendirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde hasta, hasta yakınları, çalışanlar ve ziyaretçilerin daha güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla güvenlik altyapısı güçlendirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, güvenlik altyapısı güçlendirilmesi kapsamında hastanenin ana girişine X-Ray cihazı, tüm giriş noktalarına ise kapı tipi metal dedektörler yerleştirildi.

Modern güvenlik teknolojileriyle desteklenen uygulamalarla girişlerdeki kontrollerin daha düzenli ve etkin şekilde yapılması sağlandı.

Yeni sistemlerin, güvenlik görevlilerinin görevlerini daha hızlı ve verimli şekilde yerine getirmelerine de katkı sunduğu belirtildi.

Güvenli, huzurlu ve düzenli bir sağlık hizmeti ortamının sürdürülebilmesi amacıyla teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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