Tekirdağ Şehir Hastanesinde aşure ikramı yapıldı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına aşure ikramı yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Etkinlik kapsamında hastalara, hasta yakınlarına ve personele aşure ikram edildi.

Başhekim Tabakoğlu ve hastane yöneticileri, ikram alanlarını ziyaret ederek vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hastanede sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplumsal ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik etkinliklerin sürdürüldüğü kaydedildi.