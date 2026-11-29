Tekirdağ Şarköy'de dalgalar taş-kum sürükledi, Gaziköy-Uçmakdere yolu açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gaziköy-Uçmakdere yolunda denizden gelen dalgaların sürüklediği taş ve kum birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri greyderle temizlik yaptı, yol yeniden trafiğe açıldı.
Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan Gaziköy-Uçmakdere yolu, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Şarköy ilçesinde Gaziköy-Uçmakdere yolunda denizden gelen dalgaların sürüklediği taş ve kum birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, greyderle yolda temizlik çalışması yaptı.
Taş ve kum birikintilerinin temizlenmesinin ardından güzergahta ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA