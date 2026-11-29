Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoğun yağış nedeniyle taşkının meydana geldiği derede mahsur kalan kişi kurtarıldı.

İlçede etkili olan sağanak sonucu Kambursöğüt mevkisindeki dere taştı.

Traktörüyle dereden geçmeye çalışan kişi taşkın nedeniyle mahsur kaldı. Yardım talebi sonrası bölgeye Saray Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan vatandaşı yürüttükleri çalışma sonucu kurtardı.

Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, AA muhabirine, olası olumsuzluklara karşı gece boyunca sahada görevlerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk veya acil durumda ekiplere ulaşmalarını isteyen Taşyasan, Kiremithane, Soğuksu ve Edirköy mevkilerinde bulunan yolları taşkınların oluşturabileceği risklere karşı geçici olarak ulaşıma kapattıklarını belirtti.

Kaynak: AA