Tekirdağ Saray'da Orman Yangını: 1 Hektar Alan ve 20 Arı Kovanı Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan ve 20 arı kovanı zarar gördü. Yangın, Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.