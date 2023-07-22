Tekirdağ Saray'da Orman Yangını: 1 Hektar Alan ve 20 Arı Kovanı Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan ve 20 arı kovanı zarar gördü. Yangın, Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan ve 20 arı kovanı zarar gördü.
Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 1 hektar alan ve 20 arı kovanı zarar gördü.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel