Tekirdağ Saray'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.