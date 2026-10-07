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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir güvercin kümesinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, hakkındaki adli işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kümeste uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Saray Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, E.G'ye ait güvercin kümesinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.G. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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