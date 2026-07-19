Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -TEKİRDAĞ'da sahile gelen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nesli tehlike altında bulunan su samuru, Tekirdağ sahilinde görüldü. Karaevli Mahallesi'nde sahil kesiminde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir süre kalan ve balık avladığı görülen su samurunu fark etti. Balık yediği gözlenen su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Bir sahilde kalan su samuru daha sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı