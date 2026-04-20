Tekirdağ sahilinde alg patlaması nedeniyle deniz turuncu renge büründü

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahili kıyılarında alg patlaması meydana geldi, bazı kesimlerde deniz turuncu renge büründü.

Bölgede önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması sonucu alg patlaması yaşandı. Denizin rengi bazı kesimlerde turuncu renge döndü. Uzmanlar, alg patlamasının mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti. Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapan Orhan Çebi, "Bu renk değişimi her sene bu mevsimlerde oluyor. Bu da açıklamalara göre planktonlarından oluşan bir renk değişimi, iki, üç gün belirli kısımlarda oluyor sonra kayboluyor" dedi.

