Tekirdağ NKÜ'ye TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak

Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi bünyesinde, TÜBİTAK desteğiyle Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Çağrısı kapsamında sunulan "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Kurulum Projesi" destek almaya hak kazandı.

Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde hayata geçirilecek atölye ile Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedeflerine katkı sunulması, bölgenin uygulamalı mühendislik kapasitesinin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında fakültede aktif olarak kullanılan üç derslik birleştirilerek yaklaşık 250 metrekarelik açık ofis ve üretim alanı oluşturulacak.

Aynı anda 40'tan fazla öğrencinin proje geliştirebileceği şekilde tasarlanacak merkezde, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri çalışma ortamı sunulacak.

Atölyede gömülü sistemler, yapay zeka uygulamaları, robotik sistemler, otonom teknolojiler ile 3 boyutlu tasarım ve üretim alanlarında gerekli donanım ve yazılım altyapısı kurulacak.

Merkez sayesinde öğrencilerin ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına daha hazırlıklı katılım sağlamaları ve proje geliştirme yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Atölyede yetişen gençlerin uzun vadede Trakya'daki sanayi ekosistemine nitelikli insan kaynağı olarak katkı sunmaları ve teknoloji odaklı girişimlerin oluşmasına zemin hazırlamaları bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
