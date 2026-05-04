Tekirdağ NKÜ öğrencileri tohum firmasını ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Bursa'da bir tohum firmasının tesislerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bitki Islahı Topluluğu tarafından Bursa'da faaliyet gösteren May Tohumculuk Tesisi'ne teknik gezi düzenlendi.

Gezi kapsamında katılımcılar, bitki ıslahı süreçleri, hibrit tohum üretimi, kalite kontrol aşamaları ve AR-GE faaliyetleri hakkında uzmanlardan detaylı bilgi aldı.

Tesis içerisinde yer alan üretim alanları ve laboratuvarlar gezilerek teorik bilgilerin sahadaki uygulamaları yerinde incelendi.

Firma yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, sürdürülebilir tarım uygulamaları, verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar ve Türkiye'de tohumculuk sektörünün gelişimi üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenciler, sektörle doğrudan temas kurarak mesleki bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
