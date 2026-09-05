Ücretsiz yağlı boya kursunda sergi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, yaz döneminde düzenlenen ücretsiz yağlı boya resim kursuna katılan öğrencilerin eserleri sergilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Dönemi Ücretsiz Yağlı Boya Resim Kursu tamamlandı.

Kursun ardından Sosyal Yaşam Merkezi Kuzey Salonu'nda, kursiyerlerin hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nurcan Yavaş, akademik ve idari personel, kursiyer öğrenciler ile aileleri katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı yağlı boya çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA