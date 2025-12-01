Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi Başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında öğrencilere siber güvenlik eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı.

Üniversitede düzenlenen törende Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin protokolü imzaladı.

Şahin, dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

Türkiye Siber Vatan Programı ile öğrencilerin teknik yetkinlik kazanması, ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversiteyi temsil etmesini ve iş dünyasında güçlü bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Şahin, gerçekleştirilen iş birliğinin bölgenin nitelikli insan kaynağına ve Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayacağını belirtti.

Protokol kapsamında, öğrencilerin siber güvenlik alanında derinlemesine teknik eğitimler alması, takım temelli görevler yürütmesi, sanal laboratuvarlarda pratik yapması ve teknoloji odaklı girişim süreçlerinde yer almaları planlanıyor.

Program, yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, yarışmalar ve görev tabanlı uygulamalardan oluşan bütüncül bir model olarak kurgulanıyor.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Trakya Kalkınma Ajansı Yatırım Destek İzleme Ofisinden uzman Berkay Habiboğlu ile Teknoloji ve Sanayi Birimi uzmanı Ali Sinan Sert katıldı.