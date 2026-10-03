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Tekirdağ Muratlı'da otomobil tarlaya devrilince 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Tekirdağ Muratlı'da otomobil tarlaya devrilince 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Muratlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişinin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı 59 APR 397 plakalı otomobil, Muratlı ilçesinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki A.G. hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki A.K. ve B.A. yaralandı.

Yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

A.G'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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