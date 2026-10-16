Tekirdağ merkezli 18 ilde kapora operasyonunda 32 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı

Tekirdağ merkezli 18 ilde kapora operasyonunda 32 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ merkezli 18 ilde kapora adı altında para topladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Hesap hareketlerinde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken şüphelilerden 21'i tutuklandı, 11'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ merkezli 18 ilde, internet üzerinden piyasa değerinin altında araç satış ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para aldığı belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Hesap hareketlerinde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı