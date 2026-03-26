Haberler

Tekirdağ'da MEB-AKUB ekibine "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı MEB AKUB ekibi, AFAD ve Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen eğitim programında ‘Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon’ eğitimi aldı. 25 personelin katıldığı eğitim, afet durumlarında acil barınma alanlarının yönetimi ve koordinasyonuna yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) ekibine "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünün destekleriyle AFAD Tekirdağ Eğitim Yerleşkesinde "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon" eğitim programı düzenlendi.

Tekirdağ MEB AKUB bünyesinde görev yapan 25 kişinin katıldığı, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, afet durumlarında acil barınma alanlarının kurulumu, yönetimi ve koordinasyonuna ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.

Türkiye genelinde kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında sınırlı sayıda ekibin aldığı barınma akreditasyon eğitimi kapsamında Tekirdağ MEB AKUB ekibi, Trakya'da bu akreditasyonu almaya aday ilk ekip oldu.

Eğitimle, ekiplerin olası afet ve acil durumlarda daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde görev alabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yürütülen çalışmaların, afet sonrası ortaya çıkabilecek barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kriz yönetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

