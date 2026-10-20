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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde yunus tekneye eşlik ederken görüntülendi

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gün doğumunda denize açılan bir kişi, teknesine eşlik eden yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yunus bir süre tekneyi takip ettikten sonra gözden kayboldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gün doğumunda tekneyle denize açılan bir kişi, bir süre sonra yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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