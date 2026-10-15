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Tekirdağ Malkara'da motosiklet sürücüsü yaralandı, Çorlu'da iki kişi gözaltına alındı

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Malkara'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'nde iki ayrı üst aramasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

R.K. yönetimindeki 59 AJC 896 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait kamyonetle, C.S. idaresindeki 59 AHL 422 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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