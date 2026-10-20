Tekirdağ Malkara'da denetim noktalarını WhatsApp'ta paylaşan 10 kişi gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, polis ve jandarmanın asayiş ve trafik denetim noktalarına ilişkin bilgileri WhatsApp grubunda paylaştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetim noktalarının bulunduğu güzergahların, 748 üyesi bulunan bir WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımlar sayesinde aranan kişiler ile araçlarında eksik belge bulunan sürücülerin güzergah değiştirerek denetimlerden kaçabildiği belirlendi.

Paylaşımların, alkollü araç kullanımının önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimleri olumsuz etkilediği değerlendirildi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, WhatsApp grubunun yöneticisi oldukları belirlenen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A.M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı.

Aktif kullanıcısı bulunduğu belirtilen WhatsApp grubuna erişim engeli getirilirken, gruptaki diğer kullanıcılarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA