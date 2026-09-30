Tekirdağ Malkara'da araç takibinde 211 uyuşturucu hap, 24 bin 505 lira ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 211 uyuşturucu hap ile 24 bin 505 lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Camiatik Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.

Ekipler, aracı Gazi Ömer Bey Camisi yanında park halinde buldu.

Araç yanında bulunan N.P'nin, yaya olarak yanına gelen V.G'ye bir şey verdiğini tespit eden ekipler, şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde 211 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA