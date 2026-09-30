Haberler

Tekirdağ Malkara'da araç takibinde 211 uyuşturucu hap, 24 bin 505 lira ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 211 uyuşturucu hap ile 24 bin 505 lira ele geçirildi. Camiatik Mahallesi'nde takibe alınan aracın yanındaki şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 211 uyuşturucu hap ile 24 bin 505 lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Camiatik Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.

Ekipler, aracı Gazi Ömer Bey Camisi yanında park halinde buldu.

Araç yanında bulunan N.P'nin, yaya olarak yanına gelen V.G'ye bir şey verdiğini tespit eden ekipler, şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde 211 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı

Beton mikserinde sürpriz misafir! 45 gün boyunca çalıştırılmadı
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! 'Metres' sözünün perde arkasını anlattı

Adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı
Belçika maçı öncesi şok! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı!
Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı

Avrupa'da tarihi devir teslim: Ülkenin ilki oldu

Satır arasında dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti?

Satır arasında dikkat çeken mesaj! Erdoğan kimi kastetti?
Katılımevim ve Birevim'in satışında yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi! İki şirket için kritik başvuru