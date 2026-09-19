Tekirdağ Kapaklı'da tırın altında kalan 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ Kapaklı'da tırın altında kalan 76 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Kapaklı'da dün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına yabancı plakalı tır çarptı; ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün işlemleri sürerken, 76 yaşındaki kadın Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde dün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan F.T'ye (76), yabancı plakalı tır çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın, ekiplerin kompresör ve vinç yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılmıştı.
Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.T, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.