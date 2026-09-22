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Tekirdağ Kapaklı'da otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Tekirdağ Kapaklı'da otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
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Tekirdağ Kapaklı'da Ergene-Kapaklı arasındaki Velimeşe Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezöyköy ve Kapaklı'daki hastanelere götürülürken jandarma inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ergene-Kapaklı ilçeleri arasındaki Velimeşe Mahallesi'ndeki üst geçit mevkisinde meydana geldi. U.E. yönetimindeki 34 BP 9324 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen S.D. yönetimindeki 34 BP 9324 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezöyköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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