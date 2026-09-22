Tekirdağ Kapaklı'da eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen 78 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Atatürk Mahallesi'nde çıkan tartışmada 78 yaşındaki eşi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilmişti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde eşi G.U'yu (78) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün bir evde M.U. (78) ile eşi G.U. (78) arasında tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.U'nun bıçakla yaraladığı eşi hayatını kaybetmişti. Şüpheli M.U, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA