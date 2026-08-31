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Çorlu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçenin Sarılar yolu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ç. yönetimindeki 59 ANT 002 plakalı kamyonet, karşı yönden gelerek cezaevine giriş yapan Havva Seyhan A. yönetimindeki 34 TU 1245 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada kamyonet sürücüsü Serkan Ç. ile yanında bulunan Enes A. ve otomobil sürücüsü Havva Seyhan A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılar, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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