Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA