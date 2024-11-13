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Tekirdağ'ın Kurtuluşu İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'ın Kurtuluşu İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
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Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kürtuluş etkinlikleri kapsamında büyük bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte Tekirdağlılar, kent bandosunun eşliğinde bir araya gelirken, Belediye Başkanı Volkan Nallar, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, kortej yürüyüşü düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet caddesi üzerinde bulunan köprübaşı mevkiinden başlayan korteje Tekirdağlılar yoğun katılım gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde binlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurtuluşun yalnızca düşman işgalinden kurtulmak olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini kanıtlayan bir zafer olduğunu ifade etti. Nallar, " Tekirdağ'ın kahraman evlatları, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisiyle dolu yüreğindeki zafer inancı sayesinde bu toprakları düşman işgalinden kurtarmış, bizlere özgür bir vatan bırakmak için büyük bir cesaret örneği sergilemiştir. Kurtuluşumuz, yalnızca bir zafer değil; aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun ne kadar büyük olduğunu kanıtlamaktadır. İşgale direnen atalarımızın her türlü zorluğa göğüs gererek bizlere bağımsız bir vatan bıraktığını ve özgürlüğümüzü koruma kararlılığını tüm dünyaya iletmiştir" dedi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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