Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yanıkağıl Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Serbest Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapaklı Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.