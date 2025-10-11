Haberler

Tekirdağ'ın Ganos Dağı'nda Sonbahar Renkleri

Tekirdağ'ın Ganos Dağı'nda Sonbahar Renkleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın gelişiyle ormanlar sarı, yeşil ve turuncu renklerle büründü. Uçmakdere ve Yeniköy mahallelerindeki doğal güzellikler, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler ve fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sunuyor.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar sarı, yeşil ve turuncunun büyüleyici tonlarına büründü.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve amatör fotoğrafçılar, ormanlarda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor.

Uçmakdere yolu boyunca uzanan renk cümbüşü, bölgeden geçen sürücülere görsel bir şölen eşliğinde keyifli bir yolculuk yaşatıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, ormanların sonbaharın gelişiyle göz alıcı güzelliğe kavuşmaya başladığını söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirten Çelik, "Bölgede çoğunlukla yaprak döken ağaçların bulunduğu ormanlar, sonbaharda etkileyici bir renk şöleni sunuyor. Bu sayede mevsimin tüm güzelliklerini yakından gözlemlemek mümkün oluyor. Biz fotoğraf meraklıları için bu ormanlar adeta doğal bir stüdyo haline geliyor. Güzel kareler yakalayabilmek için zaman zaman buraya uğruyoruz. Ağaç yapraklarının sarıdan kahverengiye, kızıldan turuncuya uzanan renk geçişleri, ortaya büyüleyici bir manzara çıkarıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
DEM Partili Buldan: Komisyondan İmralı'ya 5 kişi gidecek, Öcalan özel konuşacak

Komisyondan İmralı'ya kimler gidecek? Detaylar Buldan'dan geldi
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.