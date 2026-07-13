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Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı
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Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yılı, sahildeki Harf İnkılabı Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene milletvekilleri, kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yılı, törenlerle kutlandı.

Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yılı nedeniyle sahilde bulunan Harf İnkılabı Anıtı önünde kutlama töreni düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen tören, çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

'TEKİRDAĞ, BÜYÜK BEDELLER ÖDEMİŞ BİR KENT'

Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, "Tekirdağ'ımızın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı gün yalnızca bir şehrin özgürlüğüne kavuştuğu tarih değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerinden biridir. Tekirdağ, tarih boyunca özgürlüğü için büyük bedeller ödemiş bir kenttir. Balkan Savaşları'nın acılarını yaşamış, işgal günlerinin zorluklarını görmüş ancak hiçbir zaman bağımsızlık inancından vazgeçmemiştir. Bugün andığımız 13 Temmuz, bu direnişin yeniden ayağa kalkışının önemli noktalarından biridir" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Marmara Denizi'ne karanfiller atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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