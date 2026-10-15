Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde fırtınada ağaç ve telefon direkleri devrildi

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde kuvvetli rüzgarda ağaç ve telefon direkleri devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında olan Tekirdağ'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına yer yer etkili oldu. Çorlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Şimşir Sokak'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlardan biri yola devrildi. Çevreden biri, yolda gördüğü dalları, tehlike oluşmaması için yol kenarına çekti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırıp yolu temizledi.

Saray ilçesinde ise kuvvetli rüzgarda ahşap telefon direkleri devrildi. Saray Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan telefon direklerinin devrilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, direkler ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı