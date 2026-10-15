Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde fırtınada ağaç ve telefon direkleri devrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde fırtınada ağaç ve telefon direkleri devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da dün etkili olan rüzgar, Çorlu ve Saray'da ağaç ve telefon direklerini devirdi. Çorlu'da yola devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı, Saray'da ahşap telefon direkleri için polis sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde kuvvetli rüzgarda ağaç ve telefon direkleri devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında olan Tekirdağ'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına yer yer etkili oldu. Çorlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Şimşir Sokak'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlardan biri yola devrildi. Çevreden biri, yolda gördüğü dalları, tehlike oluşmaması için yol kenarına çekti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırıp yolu temizledi.

Saray ilçesinde ise kuvvetli rüzgarda ahşap telefon direkleri devrildi. Saray Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan telefon direklerinin devrilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, direkler ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı