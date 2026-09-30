Tekirdağ İl Müftüsü Bilgiç, Kapaklı'da din hizmetlerini Kaymakam Gürdal ile görüştü

Tekirdağ İl Müftüsü Bilgiç, Kapaklı'da din hizmetlerini Kaymakam Gürdal ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kapaklı İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve heyetin de yer aldığı görüşmede din hizmetleri ve ilçedeki çalışmalar değerlendirildi, Gürdal ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgiç, Kapaklı İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve beraberindeki heyetle Kaymakam Gürdal'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, ilçede yürütülen din hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bilgiç ve beraberindeki heyet, Gürdal ile bir süre sohbet ederek ilçedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Gürdal, ziyaretleri dolayısıyla Bilgiç, Bora ve beraberindekilere teşekkür etti.
Kaynak: AA