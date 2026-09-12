Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Karadeniz Ortaokulunu ziyaret etti
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Karadeniz Ortaokulunu ziyaret etti.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Karadeniz Ortaokulunu ziyaret etti.
Yeniyol, ziyarette okulun yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklarını yerinde inceledi.
Sınıflar, ortak kullanım alanları ve eğitim ortamlarında yürütülen çalışmaları değerlendiren Yeniyol, okul yönetiminden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Eravcı da yer aldı.
Kaynak: AA