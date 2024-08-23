Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Atama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Metin Turanlı, görevine başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında kabul etti.

Soytürk, görüşmede, Turanlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarı diledi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Turanlı, emniyet müdür yardımcıları ve personelle tanıştı.