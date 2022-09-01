Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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Tekirdağ haberler... TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da aniden sağanak bastırdı. Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ve duraklara sığındı. Meteoroloji yetkilileri, Tekirdağ'da yer yer hafif yağışlar beklendiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel