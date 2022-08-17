Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Güncel Haberler Tekirdağ haber... Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şehirde kurulan ilçe pazarıyla aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar ve pazaryeri esnafı zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise pazaryeri esnafının kurduğu branda ve şemsiyelerin altlarında bekledi. Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise yağmurun durmasının ardından alışverişlerine devam ettiler. Güncel İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir Tekirdağ Muratlı Güncel Haberler

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