Tekirdağ Ergene'de devrilen tırdan sızan mazot ulaşımı aksattı, sürücü yaralandı

Tekirdağ Ergene'de devrilen tırdan sızan mazot ulaşımı aksattı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Çorlu-Ergene çevre yolunda kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken devrilen tırdan yola sızan mazot nedeniyle aksayan ulaşım, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Çorlu-Ergene çevre yolunda C.K. idaresindeki 34 NFM 348 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tırdan yola mazot sızması nedeniyle aksayan ulaşım, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA